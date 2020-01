V Nazarjah zagorelo v objektu za izdelavo biomase

Požar, ki so ga gasilci gasili več ur, je povzročil večjo materialno škodo. Ogleda kraja dogodka policisti še niso opravili, zato vzrok požara še ni znan.

Sinoči nekaj pred 23. uro so bili policisti obveščeni o večjem požaru v Nazarjah. Zagorelo je v objektu podjetja na Lesarski ulici, kjer izdelujejo biomaso.

Požar so sicer po poročanju Uprave RS za zaščito in reševanje pogasili gasilci PGD Nazarje, Mozirje, Šmartno ob Dreti, Gorica ob Dreti, Pobrežje ob Savinji, Ljubno ob Savinji in Velenje.