V nedokončanem delu športnega objekta Stožice zagorel odpadni stiropor

Na kraju so posredovali gasilci, ki so sicer manjši požar z veliko dima pogasili. V dogodku ni bil nihče poškodovan.

Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka. Vzrok za nastanek požara, kjer škoda po prvih podatkih ni nastala, saj je šlo za odpadni material, še ni znan in je predmet nadaljnjega zbiranja obvestil. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.