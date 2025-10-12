Svetli način
Črna kronika

V nedokončanem delu športnega objekta Stožice zagorel odpadni stiropor

Ljubljana, 12. 10. 2025 19.40 | Posodobljeno pred 7 minutami

Ti.Š.
2

Ljubljanski policisti so bili okoli 18. ure obveščeni, da je zagorelo na nedokončanem delu športnega objekta v Stožicah. Po do sedaj zbranih obvestilih se je vnel odpadni stiropor, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana.

Manjši požar v Stožicah
Manjši požar v Stožicah FOTO: 24ur.com

Na kraju so posredovali gasilci, ki so sicer manjši požar z veliko dima pogasili. V dogodku ni bil nihče poškodovan.

Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka. Vzrok za nastanek požara, kjer škoda po prvih podatkih ni nastala, saj je šlo za odpadni material, še ni znan in je predmet nadaljnjega zbiranja obvestil. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
zmerni pesimist
12. 10. 2025 19.53
Zoki in njegova zapuščina
ODGOVORI
0 0
galeon
12. 10. 2025 19.52
+1
Lahko je bil le dim. Stiropor ne daje ognja ker ne gori.
ODGOVORI
1 0
