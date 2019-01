V nekdanji tovarni Rog pogorelo več prostorov in del ostrešja

Zagorelo je v prvem nadstropju nekdanje tovarne Rog v Ljubljani. Požar je izbruhnil malo pred 2. uro.

Ogenj je zajel več prostorov, preurejenih za bivanje, dnevni prostor, kuhinjo in spalnico, ki so zgoreli v celoti in tudi pet kvadratnih metrov ostrešja, piše na spletni strani Uprave za zaščito in reševanje.