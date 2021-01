V Nemčiji najdena mrtva ženska, ki je bila morda iz Slovenije. Jo kdo prepozna?

Nemška policija še vedno odkriva identiteto neznane ženske, ki so jo 14. decembra 2020 našli mrtvo. Za pomoč so se obrnili tudi na Policijo v Sloveniji, ki je objavila več fotografij ženske. Ta bi po njihovih podatkih v preteklosti lahko živela tudi v Sloveniji. Ženska je bila stara od 35 do 50 let, na desni nogi je imela tetovažo v obliki rože. "Če osebo prepoznate, prosimo, da to sporočite na našo interventno številko 113," prosijo na Policiji.

S Policije so sporočili, da so na prošnjo njihovih kolegov iz Nemčije znova objavili fotografijo neznane ženske, ki je bila 14. decembra 2020 v Nemčiji najdena mrtva. "Po ocenah bi lahko bila iz vzhodnoevropske regije. Po zadnjih podatkih je možno, da je v preteklosti živela tudi v Sloveniji," so zapisali na Policiji. Na svoji spletni strani so objavili več fotografij, med njimi njeno tetovažo na nogi in oblačila, v katerih je bila najdena. icon-expand FOTO: Policija icon-chevron-left icon-chevron-right "Ženska je bila stara od 35 do 50 let, suhe postave, visoka 166 cm in težka 63 kg. Ima rjave oči, temno rjave daljše skodrane lase. Na desni nogi ima tetovažo v obliki rože," so zapisali na Policiji. "Če osebo prepoznate ali bi o njej imeli kakršne koli informacije, prosimo, da to sporočite na interventno številko policije 113 ali anonimni telefon 080 12 00, ali pa na katero koli najbližjo policijsko postajo," so še dodali. icon-expand