V Nemčiji uslužbenka bolnišnice umorila štiri paciente

Nemška policija je sporočila, da so v bolnišnici v Potsdamu umrle štiri osebe, pridržali pa so uslužbenko. Policija je še sporočila, da je bila vsaj ena oseba huje poškodovana.

51-letnica je osumljena umora štirih pacientov, je za tiskovno agencijo AP povedal tiskovni predstavnik policije Thorsten Herbst. Pozneje so uradniki sporočili, da je osumljena delala na kliniki. Herbst je še dodal, da so policiste na kliniko Oberlin poklicali malo pred 21. uro. Policija je sporočila, da so poškodbe na žrtvah pokazale, da je šlo za "hudo nasilje".

Časnik Tagesspiegel je poročal, da se je zločin zgodil v enoti, kjer se zaradi mišičnih in skeletnih bolezni zdravijo ljudje z motnjami v duševnem razvoju. Klinika Oberlin s sedežem v Potsdamu je specializirana ortopedska bolnišnica s približno 160 posteljami in 300 zaposlenimi.

Motivi kaznivega dejanja še niso znani, policija primer še preiskuje.