V nemškem Trierju avto zapeljal v množico: najmanj dve smrtni žrtvi in več ranjenih

Po poročanju lokalnega medija Volksfreunda se je avto od Porta Nigra pripeljal do glavnega trga. Policija je območje zaprla, mesto preletava helikopter. Šola v soseki naj bi bila zaprta in sledi scenarijem možnega terorističnega napada. Šola je tako poklicala starše, da naj pridejo po svoje otroke.

Priča dogajanja je dejala, da je temno siv Range Rover z veliko hitrostjo dirjal skozi Brotstrasse in se latele v množico. Peš cona, po kateri se je pripeljal avto je običano območje vsakoletnega božičnega sejma, ki pa je bil letos zaradi covida-19 odpovedan. Očividec je za FOCUS Online povedal: "Videl sem veliko ljudi, ki so skakali vstran, na ulici je ležalo več kot 30 ljudi, nekateri celo nepremično."Dodal je še, da se je zdelo, da avto vozi s hitrostjo 70 do 80 kilometrov na uro. "Voznik ni pritisnil na hupo, ampak je le pospešil."Drug mimoidoči je poročal, da je avto udaril tudi otroke.

Na kraj dogodka je prišel tudi župan Trierja Wolfram Leibe.

Dogajanje spremljamo, več sledi ...