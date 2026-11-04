V nepreglednem ovinku proti Godoviču voznici pot prekrižal medved

Iz PU Nova Gorica so sporočili, da so bili včeraj zvečer obveščeni o povoženem medvedu na območju Zale na Idrijskem. Policisti Policijske postaje Idrija so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je voznica vozila po glavni cesti iz Idrije proti Godoviču. Ko je pripeljala v levi nepregledni ovinek, kjer cesta poteka navkreber, je s strme brežine na levi strani nenadoma pred vozilo skočil medved.
Voznica je s prednjim delom avtomobila trčila vanj. Po trčenju je medved pobegnil v neznano smer, na vozilu pa je nastala večja materialna škoda.
Policisti so dogodek zaključili z uradnim zaznamkom za zavarovalnico. Voznikom pa svetujejo dodatno previdnost pri vožnji skozi gozdnata območja, zlasti v večernih in nočnih urah, ko lahko divjad nenadoma skoči na vozišče. Hitrost vožnje naj prilagodijo razmeram na cesti in pozorno spremljajo dogajanje ob cestišču.
Če voznik opazi žival ob cesti ali na njej, naj varno zmanjša hitrost, vendar naj se izogiba sunkovitemu zavijanju, saj lahko s tem povzroči prometno nesrečo. Pozoren naj bo tudi na možnost, da se v bližini nahajajo druge živali.
Če kljub previdnosti pride do trka z divjadjo, naj voznik vozilo ustavi na varnem mestu in poskrbi za svojo varnost ter varnost drugih udeležencev v prometu. Poškodovane ali poginule živali se ne sme dotikati ali odnašati s kraja.
O dogodku je treba obvestiti pristojne službe na številki 112 ali policijo na interventni številki 113.
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