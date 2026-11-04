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Črna kronika

V nepreglednem ovinku proti Godoviču voznici pot prekrižal medved

Idrija, 04. 11. 2026 14.41 pred 1 uro 2 min branja 3

Avtor:
L.M.
Medved na cesti

Na cesti med Idrijo in Godovičem je v ponedeljek zvečer osebni avtomobil trčil v medveda. Ta je na cesto nenadoma skočil s strme brežine, voznica pa se mu ni mogla izogniti. Na avtomobilu je nastala večja materialna škoda, žival pa je po trčenju pobegnila v neznano smer.

Iz PU Nova Gorica so sporočili, da so bili včeraj zvečer obveščeni o povoženem medvedu na območju Zale na Idrijskem. Policisti Policijske postaje Idrija so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je voznica vozila po glavni cesti iz Idrije proti Godoviču. Ko je pripeljala v levi nepregledni ovinek, kjer cesta poteka navkreber, je s strme brežine na levi strani nenadoma pred vozilo skočil medved.

Voznica je s prednjim delom avtomobila trčila vanj. Po trčenju je medved pobegnil v neznano smer, na vozilu pa je nastala večja materialna škoda.

Policisti so dogodek zaključili z uradnim zaznamkom za zavarovalnico. Voznikom pa svetujejo dodatno previdnost pri vožnji skozi gozdnata območja, zlasti v večernih in nočnih urah, ko lahko divjad nenadoma skoči na vozišče. Hitrost vožnje naj prilagodijo razmeram na cesti in pozorno spremljajo dogajanje ob cestišču.

Cesta ponoči (slika je simbolična)
Cesta ponoči (slika je simbolična)
FOTO: Shutterstock

Če voznik opazi žival ob cesti ali na njej, naj varno zmanjša hitrost, vendar naj se izogiba sunkovitemu zavijanju, saj lahko s tem povzroči prometno nesrečo. Pozoren naj bo tudi na možnost, da se v bližini nahajajo druge živali.

Če kljub previdnosti pride do trka z divjadjo, naj voznik vozilo ustavi na varnem mestu in poskrbi za svojo varnost ter varnost drugih udeležencev v prometu. Poškodovane ali poginule živali se ne sme dotikati ali odnašati s kraja.

O dogodku je treba obvestiti pristojne službe na številki 112 ali policijo na interventni številki 113.

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KOMENTARJI3

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Wolfman
04. 11. 2026 15.51
Tudi medved mora poskrbeti za ozimnico?
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-1
0 1
biggbrader
04. 11. 2026 15.12
Medved ima vedno prednost.
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+1
4 3
Smuuki
04. 11. 2026 15.29
Medved si kar vzame. Je bolj odločen kot v prospektih piše. Če ga skušaš z besedami odgnati na to ne reagira tako kot v literaturi piše da je plašna žival. Na besede, na svetlobne znake preprosto ne reagira. Oddide ko se on odloči in ne ko mu ti sugeriraš. Hitro oddide ko pride drug močnejši medved od njega takrat pa brez obotavljanje pot pod noge.
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+6
6 0
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