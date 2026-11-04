V nepreglednem ovinku proti Godoviču voznici pot prekrižal medved

Iz PU Nova Gorica so sporočili, da so bili včeraj zvečer obveščeni o povoženem medvedu na območju Zale na Idrijskem. Policisti Policijske postaje Idrija so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je voznica vozila po glavni cesti iz Idrije proti Godoviču. Ko je pripeljala v levi nepregledni ovinek, kjer cesta poteka navkreber, je s strme brežine na levi strani nenadoma pred vozilo skočil medved.

Voznica je s prednjim delom avtomobila trčila vanj. Po trčenju je medved pobegnil v neznano smer, na vozilu pa je nastala večja materialna škoda.

Policisti so dogodek zaključili z uradnim zaznamkom za zavarovalnico. Voznikom pa svetujejo dodatno previdnost pri vožnji skozi gozdnata območja, zlasti v večernih in nočnih urah, ko lahko divjad nenadoma skoči na vozišče. Hitrost vožnje naj prilagodijo razmeram na cesti in pozorno spremljajo dogajanje ob cestišču.