V nesrečah hudo poškodovana 17-letni voznik mopeda in 33-letni motokrosist

V petek, 20. novembra so bili malo po 21. uri novomeški policisti obveščeni o prometni nesreči, ki se je zgodila v Žužembergu. Policisti PPP Novo mesto so po opravljenem ogledu in zbranih obvestilih ugotovili, da je 17-letni voznik mopeda zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad mopedom in padel.

17-letnik se je pri tem hudo poškodoval, reševalci so ga odpeljali v bolnišnico. Okoliščine nesreče policisti še preiskujejo, sporoča PU Novo mesto.

V nedeljo pa so bili črnomaljski policisti v popoldanskih urah obveščeni o nesreči, ki se je zgodila v Stranski vasi pri Semiču. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih je 33-letni motorist vozil po motokros progi. Pri skoku je izgubil oblast nad motorjem, padel in si huje poškodoval roko, sporočajo s PU Novo mesto. Reševalci so ga oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.