V nesreči avtomobila s slovenskimi tablicami umrlo pet ljudi

Nesreča se je zgodilo okoli pol enih zjutraj na avtocesti A3 nedaleč od počivališča Bošnjaci v smeri proti Zagrebu. Vozilo s petimi potniki je zletelo s ceste in se zaletelo v zaščitno ogrado. Poškodbe so bile prehude za 42-letnega voznika ter tri sopotnike na zadnjih sedežih - 14-letnega otroka, 43-letno žensko in 47-letnega moškega.

Preživel je le 28-letnik, ki je sedel na sovoznikovem sedežu. Dobil je zgolj lažje poškodbe, bil pa je tudi edini, ki je uporabljal varnostni pas.