Črna kronika

V nesreči blizu Bjelovarja hudo poškodovan Slovenec, sopotnica umrla

Bjelovar, 20. 08. 2025 14.02 | Posodobljeno pred 2 urama

Avtor
M.S.
Na cesti v bližini Bjelovarja se je zgodila prometna nesreča, v kateri je umrla nemška državljanka, slovenski državljan pa je utrpel hude poškodbe. Po podatkih policije je voznik izgubil nadzor nad vozilom, zletel s ceste in trčil v most.

Kot so sporočili z bjelovarsko-bilogorske policijske uprave, se je nesreča zgodila v torek malo pred polnočjo na cesti med Berekom in Ivansko. 

57-letni voznik, slovenski državljan, je v nekem trenutku izgubil nadzor nad avtomobilom z avstrijskimi registrskimi tablicami in zletel s ceste. Zapeljal je v odvodni kanal, tam pa je s sprednjim delom vozila trčil v betonski most.

Nesreča v Bjelovarju
Nesreča v Bjelovarju FOTO: PU bjelovarsko-bilogorska

Slovenski državljan je pri tem utrpel hude telesne poškodbe, z reševalnim vozilom so ga prepeljali v bolnišnico v Bjelovarju. Njegova sopotnica, 54-letna nemška državljanka, je na kraju nesreče umrla. 

bjelovar nesreča hrvaška
Victoria13
20. 08. 2025 16.31
Pa ker Slovenec gre v Bjelovar?
