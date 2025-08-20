V nesreči blizu Bjelovarja hudo poškodovan Slovenec, sopotnica umrla

Kot so sporočili z bjelovarsko-bilogorske policijske uprave, se je nesreča zgodila v torek malo pred polnočjo na cesti med Berekom in Ivansko.

57-letni voznik, slovenski državljan, je v nekem trenutku izgubil nadzor nad avtomobilom z avstrijskimi registrskimi tablicami in zletel s ceste. Zapeljal je v odvodni kanal, tam pa je s sprednjim delom vozila trčil v betonski most.