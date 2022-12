V nesreči čolna na narasli Savi na Hrvaškem dva mrtva

Čoln se je na reki prevrnil nekaj pred 16. uro. Lokalnim prebivalcem je uspelo rešiti žensko, enega moškega so našli mrtvega, še enega pa so na območju iskali gasilci in pripadniki gorske reševalne službe.

Našli so ga v sredo zvečer, so reševalci sporočili na Twitterju. V iskanju je skupno sodelovalo devet gasilcev in devet pripadnikov gorske reševalne službe, so navedli pristojni.