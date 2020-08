V nesreči delovnega stroja, ki je zgrmel v globino, umrl otrok

Ljubljanski policisti so bili v petek dopoldan obveščeni o dogodku v okolici Litije, kjer se je na gozdni poti prevrnil delovni stroj.

Delovni stroj, na katerem je bil poleg 44-letnega voznika še otrok, je padel okoli 40 metrov v globino, pri čemer sta tako voznik kot otrok padla z njega. Zaradi hudih poškodb je otrok na kraju dogodka umrl, voznik pa je lažje poškodovan.

Policisti so opravili ogled, ki sta se ga udeležila tudi preiskovalni sodnik in državni tožilec, nadaljujejo pa z zbiranjem obvestil zaradi suma kaznivega dejanja povzročitve smrti iz malomarnosti. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo, so sporočili s PU Ljubljana.