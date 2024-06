V nesreči huje poškodovan državljan Turčije, trije drugi z lažjimi poškodbami

Okoli 15. ure se je na cesti med Ribnico in Dolenjo vasjo zgodila prometna nesreča, v kateri je bil samoudeležen voznik osebnega vozila. V nesreči se je huje poškodoval polnoletni državljan Turčije, lažje poškodbe pa so utrpeli tudi ukrajinski voznik in dva mladoletna državljana Turčije. Vse so na zdravljenje prepeljali v UKC Ljubljana, njihovo življenje ni ogroženo. Po do sedaj znanih podatkih so turški državljani pred tem nezakonito prestopili državno mejo.