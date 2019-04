V nesreči kolesarka huje poškodovana

Zjutraj se je v Ljubljani, na Štajerski cesti, med krožiščema s Kranjčevo ulico in Linhartovo cesto, zgodila prometna nesreča. S PU Ljubljana so sporočili, da sta bila v nesreči udeležena kolesarka in vozilo. Po prvih informacijah s kraja nesreče, je voznik trčil v kolesarko, ki se je huje poškodovala. Prometno informacijski center sporoča, da je zaradi prometne nesreče močno oviran promet. Zaprto je smerno vozišče proti centru. Promet poteka izmenično enosmerno po smernem vozišču proti krožišču Tomačevo.