V nesreči na gorenjski avtocesti udeleženi dve vozili

Prometni policisti na gorenjski avtocesti na Hrušici v smeri Karavank obravnavajo prometno nesrečo, v kateri sta bili udeleženi dve vozili. Zaradi aktivnosti na kraju dogodka je avtocesta na odseku Lipce–Karavanke zaprta za osebni promet. Obvoz je urejen preko priključkov Lipce in Jesenic, težja tovorna vozila pa nadaljujejo pot po avtocesti do mesta nesreče, so sporočili s PU Kranj. Pozivajo k varni uporabi vzporednih cest in pozornost na pešce ter kolesarje.

Prometno-informacijski center pa voznike obvešča, da je zaradi prometne nesreče gorenjska avtocesta zaprta med priključkoma Jesenice vzhod in Jesenice zahod proti Avstriji. Osebna vozila so na priključku Jesenice vzhod Lipce preusmerjena na vzporedno regionalno cesto. icon-expand