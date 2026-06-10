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Črna kronika

V nesreči na Murterju umrl slovenski kolesar

Zagreb, 10. 06. 2026 20.54 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
N.Š.
Kolo

Hrvaška policija je objavila podrobnosti hude prometne nesreče, ki se je v sredo zjutraj zgodila na cesti med Murterjem in Betino. V trčenju osebnega avtomobila in električnega kolesa je umrl 67-letni državljan Slovenije.

Nesreča se je zgodila okoli 8.50 na lokalni cesti LC 6250. Po ugotovitvah policije je 75-letni voznik osebnega avtomobila s šibenskimi registrskimi oznakami vozil iz smeri Jezer proti Betini. Ob izhodu iz desnega ovinka in na ravnem delu ceste je začel prehitevati električno kolo, ki je vozilo pred njim v isti smeri.

Med prehitevanjem je na levem prometnem pasu prišlo do trčenja. Prednji desni bočni del avtomobila je zadel zadnji levi del električnega kolesa, ki ga je vozil 67-letni Slovenec.

Policija je sporočila, da kolesar ob nesreči ni uporabljal zaščitne čelade. Okoliščine nesreče še preiskujejo.

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