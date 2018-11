V nesreči na območju Mozirja umrl 28-letni voznik

Nekaj minut čez polnoč se je na regionalni cesti izven naselja Okonina, na območju Policijske postaje Mozirje, zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl 28-letni voznik osebnega vozila iz območja Upravne enote Mozirje, so sporočili s PU Celje.

"28-letnik je vozil iz smeri Radmirja proti Okonini. Ker hitrosti in načina vožnje ni prilagodil svojim vozniškim sposobnostim in lastnostim ceste, je njegovo vozilo izven levega preglednega ovinka bočno zdrselo po vozišču in trčilo v travnato površino, pri čemer je vozilo dvignilo v zrak, ga obrnilo na streho in nato večkrat prevrnilo," so zapisali.

Pri tem se je 28-letnik tako hudo poškodoval, da je na kraju nesreče umrl.

To je dvanajsta žrtev prometnih nesreč na območju Policijske uprave Celje, lani je v prometnih nesrečah na tamkajšnjem območju umrlo 16 ljudi.

"V prometu bodite strpni in previdni ter pazite nase in na druge udeležence cestnega prometa," pozivajo policisti.