Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Črna kronika

V nesreči na smučišču Cerkno dve osebi poškodovani

Ljubljana , 25. 02. 2026 15.22 pred 33 minutami 1 min branja 0

Avtor:
A.K.
Smučar

Na smučišču Cerkno se je zgodila nesreča, v kateri sta bila poškodovana dva smučarja. Ena oseba naj bi bila huje poškodovana. Na kraju nesreče so posredovale reševalne službe, ki so ponesrečenca prepeljale v ljubljanski klinični center.

Danes ob 12.45 uri se je zgodila nesreča na progi Lom na smučišču Cerkno. Zgodil se je nalet dveh smučarjev, pri tem je bila smučarka predvidoma huje telesno poškodovana. Prav tako je bil telesno poškodovan drugi smučar. 

Smučišče
Smučišče
FOTO: Shutterstock

Na kraju smučarske nesreče so posredovale tudi druge pristojne službe. Kasneje so oba ponesrečena s helikopterjem prepeljali na nadaljnje zdravljenje v ljubljanski klinični center. Policija še zbira dodatna obvestila, da bi ugotovili vse okoliščine nesreče na omenjenem smučišču, so sporočili s PU Kranj. 

smučišče Cerkno smučarska nesreča

V nesreči pri delu v Celju umrl 40-letnik

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Najlepša grška imena, ki očarajo na prvi pogled
Skoraj devet mesecev ni vedela, da je noseča
Skoraj devet mesecev ni vedela, da je noseča
Ste resnično pripravljeni na starševstvo?
Ste resnično pripravljeni na starševstvo?
Ko otrok postane tarča ustrahovanja: kako prepoznati prve znake in kako ukrepati
Ko otrok postane tarča ustrahovanja: kako prepoznati prve znake in kako ukrepati
zadovoljna
Portal
Dino iz Kmetije pristal na urgenci
Lepa Slovenka si je prislužila prvi poljub sezone
Lepa Slovenka si je prislužila prvi poljub sezone
Znani Slovenec je postal neprepoznaven
Znani Slovenec je postal neprepoznaven
To so hit kavbojke letošnjega leta
To so hit kavbojke letošnjega leta
vizita
Portal
Zdravniki opozarjajo: To vsak dan počne 90 % ljudi – in nevede uničujejo svoje telo
Ženska 23-kilogramski tumor na jajčniku zamenjala za simptome PCOS
Ženska 23-kilogramski tumor na jajčniku zamenjala za simptome PCOS
Zakaj se pojavijo prebavne težave po obroku
Zakaj se pojavijo prebavne težave po obroku
Čustvena otopelost: ko ne čutite ničesar več
Čustvena otopelost: ko ne čutite ničesar več
cekin
Portal
Odkrijte, zakaj je Elafonisi pravi raj na zemlji
Nevarnost na bankomatu: prefinjen trik, ki v sekundi izprazni vaš račun
Nevarnost na bankomatu: prefinjen trik, ki v sekundi izprazni vaš račun
Življenje brez visokih stroškov in brez nenehnega stresa
Življenje brez visokih stroškov in brez nenehnega stresa
Mobing na delovnem mestu: skriti stroški, ki jih plačujejo zaposleni in podjetja
Mobing na delovnem mestu: skriti stroški, ki jih plačujejo zaposleni in podjetja
moskisvet
Portal
Cesta smrti v Boliviji: zakaj velja za najnevarnejšo cesto na svetu
Najbolj skrivnostni kraji na svetu: izginotja, ki še danes nimajo razlage
Najbolj skrivnostni kraji na svetu: izginotja, ki še danes nimajo razlage
Resnična zgodba o bitki za življenje v globinah
Resnična zgodba o bitki za življenje v globinah
Tako je ikonični smučarski skakalec videti danes
Tako je ikonični smučarski skakalec videti danes
dominvrt
Portal
ZOO Ljubljana: To je Togo
Osvežite staro kuhinjo: čarobne preobrazbe brez stroškov
Osvežite staro kuhinjo: čarobne preobrazbe brez stroškov
Zato morate imeti doma taščin jezik
Zato morate imeti doma taščin jezik
Uprava za veterinarstvo opozarja: pojavila se je bolezen Aujeszkega
Uprava za veterinarstvo opozarja: pojavila se je bolezen Aujeszkega
okusno
Portal
Torta, o kateri bodo vsi govorili
Okusno kosilo v manj kot pol ure
Okusno kosilo v manj kot pol ure
Zajtrk ni nujno zapleten in ti recepti so dokaz za to
Zajtrk ni nujno zapleten in ti recepti so dokaz za to
Hrana, ki jo kuharski mojstri nikoli ne kupijo v trgovini
Hrana, ki jo kuharski mojstri nikoli ne kupijo v trgovini
voyo
Portal
Starec in pištola
Kmetija
Kmetija
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic 2
Ježek Sonic 2
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543