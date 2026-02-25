V nesreči na smučišču Cerkno dve osebi poškodovani

Danes ob 12.45 uri se je zgodila nesreča na progi Lom na smučišču Cerkno. Zgodil se je nalet dveh smučarjev, pri tem je bila smučarka predvidoma huje telesno poškodovana. Prav tako je bil telesno poškodovan drugi smučar.
Na kraju smučarske nesreče so posredovale tudi druge pristojne službe. Kasneje so oba ponesrečena s helikopterjem prepeljali na nadaljnje zdravljenje v ljubljanski klinični center. Policija še zbira dodatna obvestila, da bi ugotovili vse okoliščine nesreče na omenjenem smučišču, so sporočili s PU Kranj.
