V nesreči na smučišču Cerkno poškodovan otrok

Policisti so ob tem izpostavili tudi nasvete smučarjem, ki jih morajo upoštevati zaradi lastne varnosti in varnosti drugih smučarjev na smučarski progi.

"Skrb za varnost na smučišču mora biti na prvem mestu, za red in sožitje na smučišču smo odgovorni vsi. Smučanje bo lahko veselo in varno le, če bomo uporabniki smučišč dovolj ozaveščeni, obzirni do drugih, previdni in odgovorni. Smučarji in druge osebe na smučišču se morajo ravnati skladno z mednarodnimi FIS pravili in navodili o varnosti na smučišču, opozorilnimi in obvestilnimi znaki, znaki za prepoved in znaki za obveznost ter po navodilih in opozorilih nadzornikov. Ravnati morajo po načelu vzajemnega spoštovanja in razumevanja. Smučišče morajo uporabljati tako, da ne ogrožajo ali ne poškodujejo sebe, drugih oseb ali naprav na smučišču," so opozorili.