V nesreči na štajerski avtocesti umrl 54-letni voznik skupine vozil

Nekaj pred 17. 30 se je na štajerski avtocesti v bližini počivališča Zima, v smeri proti Celju, zgodila prometna nesreča, v kateri so bila udeležena štiri vozila.

Kot so sporočili s PU Celje, se je nesreča zgodila na desnem voznem pasu, kjer je zaradi del na cesti nastala kolona. 54-letni voznik skupine vozil, poljski državljan, je silovito trčil v stoječo kolono vozil in dve tovorni vozili pred seboj potisnil še v tretje tovorno vozilo.

Povzročitelj je na kraju nesreče umrl, poškodovana pa sta bila še dva voznika tovornih vozil. Po prvih podatkih naj bi šlo za lažje poškodbe.

Gasilci PGE Celje so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorje, nevtralizirali razlite motorne tekočine, rešili ukleščeno osebo in pomagali reševalcem NMP pri prenosu osebe, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.

Kot voznike obvešča Prometno-informacijski center, je štajerska avtocesta zaprta med priključkoma Dramlje in Celje vzhod proti Ljubljani, promet pa je preusmerjen preko počivališča Zima.

To je letos že tretja smrtna žrtev prometnih nesreč na območju Policijske uprave Celje.