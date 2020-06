Trčila tri vozila, tri osebe odpeljali v bolnišnico

V Ozeljanu se je okrog 8. ure zjutraj zgodila prometna nesreča, v kateri so bila udeležena tri vozila. Kot poroča Uprava RS za zaščito in reševanje na svoji spletni strani, so se v nesreči poškodovale tri osebe, ki so jih na kraju oskrbeli reševalci in jih nato prepeljali v šempetrsko bolnišnico. Kraj nesreče so zavarovali gasilci JZ GRD GE Nova Gorica, ki so z vozišča očistili razlite motorne tekočine.