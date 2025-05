V nesreči na železniški progi umrl moški, tuja krivda izključena

Kot so sporočili z mariborske policijske uprave, se je nesreča na železniški progi na območju Teznega v Mariboru zgodila okoli 11. ure. V trčenju z vlakom, ki je peljal proti Celju, se je huje poškodoval moški, ki je zaradi hudih poškodb na kraju nesreče umrl.

"Dosedanje ugotovitve kažejo na to, da bi lahko do nesreče prišlo med prečkanjem tirov izven predvidenega mesta za prečkanje," je sporočila Policija. Policisti, ki so na kraju opravili ogled, sicer še ugotavljajo vse okolišine, ki so privedle do nesreče.

Po do sedaj zbranih obvestilih je tuja krivda izključena.