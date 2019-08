V nesreči poškodoval peški in pobegnil

V nedeljo zvečer so ljubljanske policiste obvestili o prometni nesreči, ki se je zgodila na Kočevski cesti v Ljubljani. Kot so sporočili s PU Ljubljana, je neznani voznik zaradi vožnje preblizu desnega roba zapeljal z vozišča in najprej trčil v ograjo izven vozišča, nato pa je oplazil še dve peški, ki sta hodili po pločniku. Peški sta se v nesreči lažje telesno poškodovali.

Voznik je po nesreči s kraja pobegnil, ne da bi nudil pomoč poškodovanima peškama. Policisti so na podlagi informacij, ki so jih pridobili od občanov, vozilo izsledili v bližini. Naslednji dan so izsledili tudi 28-letnega povzročitelja."Policisti v zvezi nesreče nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi sumov storitve kaznivega dejanja 'Zapustitev poškodovanca v prometni nesreči' in prekrškovni postopek," so še sporočili s PU Ljubljana.