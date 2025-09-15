Svetli način
Črna kronika

V nesreči poškodovan otrok, voznik pa pijan in z neustreznim vozilom

Kranj, 15. 09. 2025 11.47 | Posodobljeno pred 9 minutami

Prometno nesrečo, ki se je zgodila na relaciji Polica–Naklo, je povzročil 22-letnik, ki je pri vključevanju na glavno cesto odvzel prednost 40-letnemu vozniku. Policisti zoper povzročitelja vodijo prekrškovni postopek, a so ugotovili, da je 40-letnik vozil pod vplivom alkohola, tehnično neustrezen in neregistriran avtomobil. Nepripetega pa je prevažal tudi otroka, ki je bil v nesreči poškodovan.

Na Gorenjskem se je sinoči zgodila prometna nesreča s telesnimi poškodbami otroka. (Fotografija je simbolična)
Na Gorenjskem se je sinoči zgodila prometna nesreča s telesnimi poškodbami otroka. (Fotografija je simbolična) FOTO: Agencija za varnost prometa

Kranjski policisti so bili včeraj nekaj čez 20. uro obveščeni o prometni nesreči na relaciji Polica–Naklo. 22-letni voznik je pri vključevanju na prednostno cesto z makadamske ceste odvzel prednost 40-letnemu vozniku in z avtomobilom trčil v njegovo vozilo. Zoper 22-letnika policisti za povzročitev prometne nesreče vodijo prekrškovni postopek.

V avtomobilu 40-letnega voznika je bil kot sopotnik tudi otrok, ki je bil v nesreči lahko telesno poškodovan. Pomoč na kraju mu je nudilo zdravstveno osebje in ga reševalnim vozilom prepeljalo v zdravstveno ustanovo.

Policisti so ugotovili, da je 40-letnik otroka v avtomobilu vozil nepripetega z varnostnim pasom. Prav tako je vozil tehnično neustrezen avtomobil in po preteku registracije ter pod vplivom alkohola (0,74 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka). Policisti so mu začasno odvzeli vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo, zoper njega pa vodijo prekrškovni postopek za več prometnih prekrškov. Njegov avtomobil je bil po nesreči nevozen. Na kraju so pomoč nudili tudi gasilci, cesta pa je bila v času ogleda zaprta za promet, so sporočili s Policijske uprave (PU) Kranj.

"Policisti smo mnenja, da so taka dejanja voznikov-staršev nedopustna in skrb vzbujajoča. Skrb za varnost otrok v cestnem prometu in pri vožnji v avtomobilu mora biti na najvišji možni ravni. Nobena kazen ni tako visoka, kot je vredno človeško življenje," so ob tem jasni gorenjski policisti.

