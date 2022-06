V nesreči poškodovani trije vozniki, življenje enega ogroženo

"Voznik tovornega vozila s priklopnikom je pri vožnji po desnem prometnem pasu v smeri Kozarij zaradi neprilagojene hitrosti trčil v zadnji del tovornega vozila s priklopnikom, ki je vozil pred njim in je zmanjšal hitrost zaradi razmer v prometu. Slednje tovorno vozilo je odbilo naprej in je trčilo v osebni avto pred njim. Tudi osebno vozilo je odbilo naprej in je trčilo še v priklopnik pred njim stoječega tovornega vozila," so zapisali na Policijski upravi Ljubljana.

Nesreča na južni ljubljanski obvoznici se je zgodila okoli 14.30, ko so v naletu trčila tri tovorna in eno osebno vozilo, so zapisali na spletni strani Uprave za zaščito in reševanje (URSZR). Po doslej zbranih obvestilih se je prometna nesreča zgodila zaradi neprilagojene hitrosti.

V prometni nesreči sta se huje telesno poškodovala povzročitelj nesreče in udeleženec v osebnem vozilu. Oba so z reševalnim vozilom odpeljali v UKC Ljubljana. "Po do sedaj znanih podatkih pa je življenje voznika osebnega vozila ogroženo," so sporočili iz PU Ljubljana. Vozniki tovornih vozil so bili tujci v tranzitu, voznik osebnega vozila pa je slovenski državljan.

Kot je razvidno iz posnetka, ki ga je objavil Dolenjska news, je osebno vozilo pri tem zmečkalo. Na kraju so posredovali gasilci Gasilske brigade Ljubljana, ki so kraj zavarovali, odklopili akumulatorje in z vpojnimi sredstvi posuli iztekle motorne tekočine. S tehničnim posegom pa so iz osebnega in enega izmed tovornih vozil rešili voznika.