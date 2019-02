V nesreči poškodovane štiri osebe, med njimi trije otroci

Po prvih zbranih podatkih je 54-letni voznik minibusa na ravnem delu vozišča nenadoma zapeljal levo in zatem približno 30 metrov v globel, kjer je vozilo obstalo na kolesih, zagozdeno med drevesi. Cesta ni bila spolzka oz. poledenela ali zasnežena, so sporočili s PU Nova Gorica.

V nesreči so se trije otroci in 18-letnica predvidoma lažje poškodovali in so jim nudili zdravniško pomoč. Poškodovano 18-letnico so pozneje s helikopterjem odpeljali na nadaljnje zdravljenje v Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana, prav tako so reševalci po nudeni zdravniški oskrbi v UKC Ljubljana z reševalnim vozilom odpeljali še dva lažje poškodovana otroka.

Policisti so o dogodku obvestili tudi pristojne pravosodne organe, 54-letnega voznika pa bodo kazensko ovadili.