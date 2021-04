V nesreči pred Vranskim udeleženi osebni avto in tovornjaka

"Zaradi prometne nesreče je na štajerski avtocesti pred Vranskim proti Ljubljani zaprt prehitevalni pas. Nastajajo daljši zastoji, potovalni čas se podaljša za približno eno uro,"obveščajo na spletni strani promet.si. Območje zastojev je dolgo več kilometrov in sega skoraj do Žalca, voznikom osebnih avtomobilov svetujejo, naj se tam preusmerijo na regionalno cesto.

Kot je povedal predstavnik PU Celje Božidar Pezdevšek, so v nesreči udeležena tri vozila, in sicer dve tovorni in osebni avtomobil. Promet poteka le po enem pasu. Več informacij za zdaj ni znanih.

Medtem pa so na spletni strani Uprave RS za zaščito in reševanje zapisali, da sta ob 12.35 trčila osebno in tovorno vozilo. Reševalci so tri poškodovane pregledali in eno osebo oskrbeli na kraju.