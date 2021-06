Smrtna nesreča pri Celju: 43-letnik trčil v stoječo kolono tovornjakov

Z Generalne policijske uprave so sporočili več informacij o tragični nesreči, ki se je zgodila v ponedeljek popoldne na štajerski avtocesti. Voznik kombija, star 43 let in tuj državljan, je iz do sedaj še neznanega razloga silovito trčil v stoječo kolono tovornjakov. Poškodbe so bile tako hude, da je na kraju nesreče umrl. Okoliščine nesreče policisti še preiskujejo.

Kot smo poročali, se je včeraj ob 17.25 na avtocesti A1 izven naselja Celje zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom. Umrl je 43-letni voznik kombiniranega vozila, so sporočili z Generalne policijske uprave. Vozil je po avtocesti A1 iz smeri Lopate proti Ljubečni in se približeval stoječi koloni tovornih vozil. S prednjim delom vozila je silovito trčil v zadnji del stoječega tovornega vozila s priklopnikom. 43-letni voznik je ostal ukleščen v vozilu in zaradi hudih poškodb na kraju nesreče umrl. Policisti Postaje prometne policije Celje okoliščine prometne nesreče še preiskujejo.