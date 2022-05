V nesreči pri Celju umrl 61-letni voznik tovornjaka

Kot je znano, se je prometna nesreča zgodila okoli pol enajstih dopoldne na avtocesti med odsekoma Celje Center in Lopata. S PU Celje so sporočili, da je nesrečo povzročil 61-letni voznik madžarskega tovornega vozila s priklopnikom, v nesreči pa so bila udeležena štiri tovorna vozila.

Glede na ugotovitve policistov, je 61-letni voznik, ki je vozil po desnem prometnem pasu, silovito trčil v madžarsko tovorno vozilo, katerega voznik je pred njim ustavil zaradi stoječe kolone, ki je nastala zaradi jutranje prometne nesreče na ljubljanskem območju. Po trčenju je madžarsko tovorno vozilo odbilo še v tovorno vozilo slovenskega voznika ter nato še v tovorno vozilo slovenske voznice.

Tovorno vozilo povzročitelja je v trčenju zagorelo, ogenj pa se je razširil še na drugo madžarsko tovorno vozilo. "61-letni madžarski voznik, povzročitelj prometne nesreče, je zaradi hudih poškodb umrl na kraju prometne nesreče. Ostali trije udeleženi vozniki niso bili poškodovani," so sporočili celjski policisti in dodali, da so ogled kraja nesreče opravili policisti Specializirane enote avtocestne policije Celje. "Zaradi ogleda in odstranjevanja posledic prometne nesreče je bila avtocesta na omenjenem odseku dobre tri ure zaprta za ves promet," so še sporočili policisti.