V nesreči pri Debru umrl 40-letni Hrastničan

Znanih je nekaj več podrobnosti tragične nesreče, ki se je včeraj zjutraj zgodila v Debru, na cesti Laško–Celje.Nesreča se je zgodila ob 6.25, ko je 40-letni voznik, doma z območja Hrastnika, v preglednem desnem ovinku zapeljal na nasprotni vozni pas in sunkovito čelno trčil v tovorno vozilo, s katerim je v tistem trenutku nasproti pripeljal 57-letni voznik. V trčenju se je osebno vozilo zagozdilo pod tovorno vozilo, to pa je zdrselo na nasprotni vozni pas in trčilo v osebno vozilo 55-letnega voznika, ki je pripeljal iz celjske smeri.