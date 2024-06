V nesreči pri Ilirski Bistrici umrl 65-letni motorist

V Ilirski Bistrici se je zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena 65-letni voznik motornega kolesa in 40-letna voznica osebnega avtomobila. Voznika motornega kolesa so z reševalnim vozilom odpeljali s kraja in je na poti v bolnišnico umrl, voznica osebnega avtomobila in njena 12-letna sopotnica pa naj bi bili lažje poškodovani.