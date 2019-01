V nesreči pri Mariboru umrl voznik, drugega odpeljali v bolnišnico

"Malo pred pol peto popoldan smo bili obveščeni, da se je na lokalni cesti Rošpoh–Kungota pripetila hujša prometna nesreča," nam je sporočil predstavnik Policijske uprave Maribor Miran Šadl. "Na kraj smo takoj poslali reševalce in policiste. Slednji so do sedaj ugotovili, da sta v prometni nesreči udeleženi dve vozili oziroma dva voznika. En od njiju je na kraju nesreče umrl, drugega so poškodovanega odpeljali v UKC Maribor. Cesta je za ves promet zaprta," je povedal Šadl.

Uprava RS za zaščito in reševanje pa poroča, da sta trčila osebno in kombinirano vozilo. "Gasilci Gasilske brigade Maribor so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja, preprečili nadaljnje iztekanje nevarnih tekočin iz vozil in iztekle tekočine posuli z vpojnimi sredstvi ter s tehničnim posegom iz vozila rešili ukleščeno osebo," so zapisali.

Mariborski policisti sicer še opravljajo ogled kraja prometne nesreče, več informacij bo znanih naknadno.