V nesreči pri odcepu za Pragersko udeležena tri vozila, ena oseba je umrla

Kot so še sporočili s Policije, so bila v nesreči udeležena tri vozila, ena oseba je bila v vozilu še ukleščena in je bila že odpeljana v bolnišnico, druga pa je v prometni nesreči umrla.



Več podrobnosti o nesreči naj bi bilo znanih še danes, še dodajajo na PU Maribor, kjer pojasnjujejo, da je to v letošnjem letu na območju PU Maribor že druga prometna nesreča IV. kategorije.