V nesreči pri sečnji dreves umrl 70-letnik

Metliški policisti so bili v ponedeljek nekaj pred 14. uro obveščeni o nesreči pri delu v gozdu pri Dolenjih Dobravicah. Po ugotovitvah policistov sta 70-letni in 40-letni moški v gozdu podirala drevesa. Pri podiranju hrasta na strmem pobočju se je deblo upognilo, prečno počilo in padlo za 70-letnega moškega. 40-letni moški mu je vse do prihoda reševalcev nudil prvo pomoč, vendar je moški kasneje zaradi hudih poškodb umrl. Ogled kraja nesreče so opravili kriminalistični tehniki ogledne skupine Sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto, ogleda sta se udeležila tudi preiskovalna sodnica in okrožni državni tožilec. Po zaključeni preiskavi bodo policisti z ugotovitvami seznanili pristojno tožilstvo.

Prav tako v ponedeljek okoli 14. ure so zaradi nesreče pri delu v gozdu posredovali tudi sevniški policisti. Ugotovili so, da je 68-letni moški v kraju Čelovnik po brežini s traktorjem in vitlom vlekel drevo. Pri vleki se je veja sprostila in ga udarila. Hudo poškodovanega moškega so s helikopterjem odpeljali v bolnišnico v Celje. Policisti bodo po zaključeni preiskavi z ugotovitvami seznanili tožilstvo.