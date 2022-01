Nesreča pri Škofljici: 57-letnik zapeljal na nasprotno stran, trčil in umrl

S Policijske uprave (PU) Ljubljana so sporočili več informacij o nesreči, ki se je v torek zvečer zgodila v občini Škofljica in v kateri je ena oseba umrla. Gre za 57-letnega voznika avtomobila, je povedal predstavnik policije Tomaž Tomaževic. Med vožnjo pri naselju Gradišče nad Pijavo Gorico je zapeljal na nasprotno smerno vozišče in trčil v 26-letnega voznika osebnega avtomobila. Ob tem je 57-letnik utrpel tako hude poškodbe, da je na kraju nesreče podlegel.

icon-expand Policisti so opravili ogled, o vseh ugotovitvah pa bo obveščeno pristojno državno tožilstvo (fotografija je simbolična). FOTO: Dreamstime Kot smo poročali, se je v torek zvečer na območju Policijske uprave Ljubljana zgodila prometna nesreča, ki je terjala smrtno žrtev. Po prvih podatkih sta trčili osebni vozili, nesreča pa se je zgodila na regionalni cesti Škofljica–Turjak. Predstavnik ljubljanske policije Tomaž Tomaževic je sporočil nekaj več podrobnosti o nesreči: "Včeraj nekaj po 20. uri se je pri naselju Gradišče nad Pijavo Gorico v občini Škofljica zgodila prometna nesreča, v kateri je ena oseba umrla." Po njegovih besedah je 57-letni voznik osebnega avtomobila vozil po glavni cesti iz smeri Pijave Gorice proti Turjaku, nato pa zapeljal na nasprotno smerno vozišče in trčil v nasproti vozeči avtomobil, ki ga je vozil 26-letnik. "57-letni voznik je zaradi hudih telesnih poškodb umrl na kraju nesreče, drugi udeleženec pa je bil lažje telesno poškodovan," je še sporočil Tomaževic. Policisti so opravili ogled, o vseh ugotovitvah pa bo obveščeno pristojno državno tožilstvo, je še dodal predstavnik PU Ljubljana.