V nesreči rafta na Savi umrla 34-letna indijska turistka

Kriminalisti so v nedeljo na reki Savi med Šobcem in Globokim obravnavali prevrnitev raft čolna slovenskega podjetja z dvema slovenskima vodnikoma in osmimi turisti.

Okoliščine kažejo, da se je čoln prevrnil po trčenju v skalo na t. i. S-zavoju. Sedmim osebam se je uspelo oprijeti skal, eno pa je odnesel tok. Posredovali so gasilci GARS Kranj, PGD Bled, Radovljica in Mošnje ter potapljači Podvodno reševalne postaje Bled. Osebe, ki so obstale v strugi na skalah, so s pomočjo čolna prepeljali na breg, kjer so jih oskrbeli reševalci NMP Radovljica in Bled, je bilo zapisano na straneh Uprave RS za zaščito in reševanje.

Nižje na reki, v bližini naselja Mišače, sta neodzivno žensko iz vode spravila dva krajana in jo oživljala do prihoda gasilcev, policije ter reševalcev. Nato so jo s helikopterjem odpeljali v zdravstveno ustanovo, kjer pa je zvečer umrla. Gre za 34-letno državljanko Indije, so sporočili s PU Kranj.

Postopek še ni končan, pristojni pa preverjajo vse segmente organizacije in izvedbe spusta.