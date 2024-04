V nesreči s kajakom na reki Savi udeležen otrok

Sodeč po poročanju Uprave RS za zaščito in reševanje, se je nekaj pred 12. uro na reki Savi na območju Bleda zgodila nesreča na vodi. S kranjske policijske uprave so sporočili, da je bil v dogodku pri vožnji s kajakom udeležen otrok.

Policisti so kraj zavarovali in opravljajo ogled. Obveščeni sta bili tako dežurna preiskovalna sodnica in državna tožilka. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.

Zaradi interesa kriminalistične preiskave več podrobnosti za zdaj ne morejo posredovati.