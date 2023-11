V nesreči s traktorjem umrl 69-letni moški

Po podatkih Uprave RS za zaščito in reševanje so na kraju nesreče posredovali gasilci CZR Domžale in PGD Moravče, ki so zavarovali kraj dogodka in s tehničnim posegom izpod traktorja potegnili preminulega moškega.

Po podatkih Policije je moški sam opravljal kmetijska dela na njivi. Policisti so že opravili ogled kraja dogodka in bodo po zbranih obvestilih o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.