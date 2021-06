V nesreči tovornjaka na primorki poškodovana še tri vozila

Iz priklopnega vozila so med tem padli koluti s kovino in poškodovali tri vozila, ki so vozila po primorski avtocesti v smeri Kopra. V prometni nesreči ni bil nihče poškodovan, nastala pa je večja materialna škoda. Posledice prometne nesreče so odstranili okoli 19.30 ure, zaradi popravila odbojne ograje pa sta bila še dobro uro in pol prehitevalna pasova v obe smeri zaprta. Vse skupaj je povzročilo velik prometni kaos. Zastoji pri Vrhniki so bili dolgi vse do 20 kilometrov.