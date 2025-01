V nesreči trije poškodovani, zavore avtobusa so bile brezhibne

V nesreči avtobusov, ki se je v torek zjutraj zgodila v bližini osnovne šole v Oplotnici, so bile poškodovane tri mladoletne osebe, je sporočila predstavnica mariborske policijske uprave Anita Kovačič. Dve so že takoj po nesreči z reševalnim vozilom prepeljali v bolnišnico, tretja pa je naknadno poiskala zdravniško pomoč, je pojasnila. Šlo naj bi za lažje poškodbe.

Po prvih informacijah se je nesreča zgodila, ker je voznik avtobusa trčil v kovinska stebrička in v zadnji del drugega avtobusa, je še dodala Kovačičeva. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in ugotavljanjem vseh okoliščin, ki so privedle do prometne nesreče.

Zavore avtobusa so delovale brezhibno

Iz odvetniške družbe, ki zastopa prevoznika, so danes sporočili, da ima ta za vse svoje avtobuse uspešno opravljene tehnične preglede, tudi za konkretnega, ki je bil udeležen v prometni nesreči. Kljub temu je policiji po nesreči predlagal, naj opravi izredni tehnični pregled, kar so še isti dan storili. "Tehnični pregled nepravilnosti v delovanju zavor ni pokazal, pač pa so zavore povsem ustrezne in so bile takšne tudi v času, ko je prišlo do prometne nesreče. Dejstvo je, da na vozilu mojega varovanca nepravilnosti ni bilo, pač pa je bilo vozilo tehnično brezhibno," so poudarili.

V včerajšnjem članku smo napačno poročali, da naj bi se nesreča zgodila zaradi težav z zavorami, za kar se prizadetim opravičujemo.