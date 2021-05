V nesreči umrl 33-letni voznik motornega kolesa

Sicer pa so policisti v zadnjih 24 urah obravnavali 134 prometnih nesreč, v katerih je ena oseba umrla, 15 nesreč pa se je končalo z lahkimi poškodbami. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 84 kršitev javnega reda in miru ter 84 kaznivih dejanj.

Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 57-krat posredovali na javnih krajih in 27-krat v zasebnih prostorih. Zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov so zasegli deset vozil. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 33 tatvin, 20 poškodovanj tuje stvari, 13 vlomov, po štiri kazniva dejanja nasilja v družini in ponarejanja listin, po tri grožnje in kazniva dejanja v zvezi s prepovedanimi drogami, dve povzročitvi telesnih poškodb ter po eno kaznivo dejanje drzne tatvine in preprečitve uradnega dejanja.