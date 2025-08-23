V nesreči umrl 55-letni voznik e-kolesa

V petek okoli 18. ure se je zunaj naselja Zagorica pri Velikem Gabru v Občini Trebnje zgodila prometna nesreča, v kateri je umrla ena oseba.

Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih novomeških policistov je 55-letni voznik električnega kolesa peljal iz smeri Biča proti Velikemu Dolu. V naselju Zagorica pri Velikem Gabru je zapeljal na levo smerno vozišče in trčil v avtomobil, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljala 35-letna voznica. Kolesar je po trčenju padel in umrl na kraju nesreče.

Ogleda sta se udeležila tudi preiskovalna sodnica in okrožni državni tožilec.

Vse okoliščine nesreče policisti še preiskujejo, o ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo.