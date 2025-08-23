V nesreči umrl 55-letni voznik e-kolesa

V petek okoli 18. ure se je zunaj naselja Zagorica pri Velikem Gabru v Občini Trebnje zgodila prometna nesreča, v kateri je umrla ena oseba.
Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih novomeških policistov je 55-letni voznik električnega kolesa peljal iz smeri Biča proti Velikemu Dolu. V naselju Zagorica pri Velikem Gabru je zapeljal na levo smerno vozišče in trčil v avtomobil, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljala 35-letna voznica. Kolesar je po trčenju padel in umrl na kraju nesreče.
Ogleda sta se udeležila tudi preiskovalna sodnica in okrožni državni tožilec.
Vse okoliščine nesreče policisti še preiskujejo, o ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo.
Letos na tem območju že devet mrtvih
Letos je na cestah na območju Policijske uprave Novo mesto umrlo devet ljudi (trije motoristi, trije vozniki osebnega avtomobila, dva kolesarja in potnik v tovornem vozilu).
Najpogostejši vzroki prometnih nesreč z udeležbo kolesarjev na območju PU Novo mesto so neprilagojena hitrost (29 %), neupoštevanje pravil o prednosti (17 %) in nepravilna stran in smer vožnje (17 %).
Policisti kolesarjem svetujejo, naj bodo pozorni na prometno signalizacijo in jo upoštevajo. Hitrost vožnje naj prilagodijo svojim sposobnostim in razmeram na cesti, opazujejo naj promet in predvidevajo ravnanje drugih udeležencev. Pred spremembo smeri vožnje naj večkrat pogledajo, kaj se dogaja za njimi, ter pravočasno in odločno nakažejo svoj namen. Uporabljajo naj površine, ki so namenjene kolesarjem. Če ni kolesarske steze ali pasu, naj vozijo čim bližje desnemu robu vozišča v smeri vožnje. Kolo naj bo redno vzdrževano in tehnično brezhibno. Voznik in potnik na kolesu morata do dopolnjenega 18. leta starosti med vožnjo imeti ustrezno pripeto kolesarsko čelado, ki jo priporočajo tudi odraslim kolesarjem. Nikoli naj ne vozijo pod vplivom alkohola!
Ostale voznike motornih vozil pa opozarjajo, naj vozijo previdno in hitrost svoje vožnje prilagodijo razmeram. Dodatna previdnost je še posebej priporočljiva tam, kjer je pričakovati prisotnost ranljivejših udeležencev (pešci, kolesarji, motoristi). Kolesarje naj prehitevajo varno in zagotovijo zadostno bočno razdaljo. Upoštevajo naj cestnoprometne predpise in so pazljivi tudi takrat, ko imajo prednost. Med vožnjo naj ne uporabljajo mobilnih telefonov in drugih naprav, ki zmanjšujejo njihovo pozornost, vozijo naj le trezni, v prometu pa naj bodo odgovorni in strpni, da bodo naše ceste varne za vse udeležence v prometu!