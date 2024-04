V nesreči umrla 67-letna voznica traktorja

Policija je posredovala več podrobnosti o nesreči s traktorjem, ki se je v ponedeljek dopoldne zgodila v naselju Limbarska Gora, tik pod istoimenskim vrhom v občini Moravče.

V nesreči je umrla 67-letna ženska. Po do sedaj zbranih obvestilih je na dovozni cesti zapeljala čez rob na strmo površino, traktor se je na strmem pobočju večkrat prevrnil, voznica pa je zaradi poškodb na kraju umrla, so sporočili s PU Ljubljana. Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.

Kot je včeraj poročal Center za obveščanje RS, so na kraj nesreče prvi prispeli gasilci, ki so do prihoda reševalcev nudili pomoč ponesrečenki. Žal je niso uspeli rešiti, hudim poškodbam je podlegla na kraju.