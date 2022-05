V nesreči v Podpulfrci umrla ena oseba

Uprava RS za zaščito in reševanje poroča, da se je ob 9. uri v Podpulfrci v občini Škofja Loka zgodila huda prometna nesreča, v kateri je ena oseba umrla. Kot piše na spletni strani, se je osebno vozilo zaletelo v zadnji del tovornega vozila. Pri tem je ena oseba ostala ukleščena v vozilu. Osebo so s tehničnim posegom iz vozila rešili gasilci, a ji žal ni bilo več pomoči in je na kraju nesreče umrla.