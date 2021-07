V nesreči v Studenicah umrla 65-letna kolesarka

Mariborski policisti so bili ob 8.37 obveščeni, da v jarku ob kolesarski stezi v Studenicah leži negibna kolesarka. Na kraj so bili takoj napoteni policisti in reševalci, ki so 65-letno žensko sicer oživljali, vendar pri tem niso bili uspešni, saj je na kraju umrla.

Dosedanje ugotovitve policistov kažejo na to, da je pokojna okoli 7. ure, ko je na tistem območju močno deževalo, kolesarila iz smeri naselja Studenice po javni oz. kolesarski poti. Na rahlem klancu navzdol je izgubila oblast nad kolesom, padla in z glavo udarila ob kamen ter obležala. Dosedanje ugotovitve kažejo, da je bil to tudi vzrok smrti.

Na cestah na območju PU Maribor je letos v 11 prometnih nesrečah umrlo 11 ljudi, v primerljivem obdobju lani pa v 10 nesrečah 11 ljudi, so sporočili s PU Maribor.