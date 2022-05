V nesreči italijanskega vlačilca na Jadranskem morju pet mrtvih

Podrobnosti nesreče še niso znane. Kapetan dubrovniške kapitanije Mato Kekez je povedal, da je v vlačilec vdrla voda, zaradi česar je potonil. " Sklepamo, da ne iščemo več ljudi, temveč trupla ," je dejal in opozoril, da je temperatura morja 17 stopinj. Po njegovih besedah so bili vsi člani posadke italijanski državljani.

Dnevnik.hr poroča, da so Hrvati dva člana posadke našli mrtva, so pa uspeli rešiti poveljnika vlačilca, 63-letnega Sicilijanca Giusepeja Petralio.

"Okoli 21. ure smo prejeli klic za iskanje na mestu, kjer je potonil vlačilec. Takoj smo se premaknili proti tej lokaciji. Eno osebo smo našli v morju ob 22.40 in jo dvignili na krov," je opisal poveljnik ladje Split Željko Sušić.

Po pol ure so ga uspeli spraviti iz stanja rahlega šoka in utrujenosti. Ko mu je uspelo spregovoriti, jim je povedal, da je vlačilec pod italijansko zastavo plul iz Ancone proti Albaniji. "Krma ladje se je okoli 20.20 začela polniti z vodo in ob 20.30 je vlačilec potonil," je povedal. Dodal je še, da niso uspeli poslati klica na pomoč ali aktivirati rešilnih čolnov, pač pa so vsi, kar brez rešilnih jopičev, poskakali v morje.

63-letnik se zdaj zdravi v bolnišnici v Bariju.

"Mi nadaljujemo z iskanjem. Danes bomo zamenjali ekipe in vključili druge prek Nacionalnega centra za iskanje in reševanje ter obalne straže," je še dejal Kekez in dodal, da so v iskanje vključene tudi hrvaške in italijanske zračne sile.

Rai news medtem poroča, da so letala v morju odkrila še tri trupla, da pa jih še niso potegnili ven iz vode.