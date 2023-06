V nesreči z mopedom hudo poškodovana 15-letni voznik in 12-letnica

Koprski policisti so včeraj ob 23.09 prejeli klic, da se je na nekategorizirani cesti med Tinjanom in Ospom zgodila prometna nesreča, v kateri sta se huje poškodovali dve osebi, in sicer 15-letni voznik mopeda ter njegova 12-letna sopotnica, oba iz okolice Kopra.

Nesrečo je povzročil voznik, ki je iz smeri Tinjana proti Ospu vozil nekoliko prehitro. V blagem levem ovinku je zaradi neprilagojene hitrosti s sprednjim delom dvokolesnika trčil v kamnit podporni zid ob desnem robu vozišča. Oba poškodovana so z reševalnim vozilom odpeljali v Splošno bolnišnico Izola.