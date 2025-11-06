Svetli način
V nesreči z motornim zmajem umrl 81-letnik

Kočevje, 06. 11. 2025 19.35 | Posodobljeno pred dvema minutama

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
V nesreči z motornim zmajem, ki se je zgodila na območju Kočevja, je umrl 81-letnik. Vzrok strmoglavljenja še ni znan, preiskava poteka, obveščen pa je bil tudi preiskovalec letalskih nesreč in incidentov.

Popoldne se je na območju Kočevja zgodila nesreča z motornim zmajem, ki je zahtevala življenje 81-letnega letalca, je sporočil predstavnik Policijske uprave Ljubljana Tomaž Tomaževic

"Vzrok za strmoglavljenje motornega zmaja še ni znan in je predmet zbiranja obvestil, ogleda in kriminalistično-forenzične preiskave," je dodal. 

O nesreči je bil obveščen tudi preiskovalec letalskih nesreč in incidentov. Prav tako bo o vseh ugotovitvah obveščeno pristojno državno tožilstvo.

kočevje nesreča motorni zmaj
