V nesreči z motornim zmajem umrl 81-letnik

Popoldne se je na območju Kočevja zgodila nesreča z motornim zmajem, ki je zahtevala življenje 81-letnega letalca, je sporočil predstavnik Policijske uprave Ljubljana Tomaž Tomaževic.

"Vzrok za strmoglavljenje motornega zmaja še ni znan in je predmet zbiranja obvestil, ogleda in kriminalistično-forenzične preiskave," je dodal.

O nesreči je bil obveščen tudi preiskovalec letalskih nesreč in incidentov. Prav tako bo o vseh ugotovitvah obveščeno pristojno državno tožilstvo.