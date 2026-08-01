Nataša Pirc Musar poškodovana v prometni nesreči

Policisti Policijske uprave Koper so bili v petek ob 16.57 obveščeni o prometni nesreči na avtocesti v smeri Ljubljane, v kateri sta bili udeleženi službeni vozili policije, ki sta vozili v koloni spremstva varovane osebe.

Po do sedaj zbranih podatkih sta bili v prometni nesreči poškodovani dve osebi, ena oseba je utrpela lažje, druga v vozilu pa hude telesne poškodbe. Oba poškodovana sta bila z reševalnim vozilom odpeljani v Splošno bolnico Izola.

V nesrečo udeležena predsednica države Nataša Pirc Musar, ki je utrpela lahke telesne poškodbe, so sporočili iz njenega urada. Po nesreči je bila prepeljana v Splošno bolnišnico Izola, kjer je ostala na opazovanju, danes pa bo odpuščena v domačo oskrbo.

"Nesreča se je zgodila na poti iz Republike Hrvaške, kjer je predsednica republike preživljala dopust, na uradni dogodek v Komendi, katerega častna pokroviteljica je," so še sporočili ter se zahvalili vsem intervencijskim službam ter "strokovnemu in prijaznemu osebju Splošne bolnišnice Izola".

Ob tej priložnosti se predsednica republike zahvaljuje vsem intervencijskim službam, ki so požrtvovalno pomagale, še posebej pa strokovnemu in prijaznemu osebju Splošne bolnišnice Izola.

Zaradi izvajanja nujnih interventnih aktivnosti in ogleda kraja prometne nesreče je bil predor Kastelec začasno zaprt za ves promet. Ponovno so ga odprli ob 20.19.

Preiskava nesreče še poteka. O njej so obvestili tudi pristojni oddelek Specializiranega državnega tožilstva Republike Slovenije.