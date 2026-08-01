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Črna kronika

Nataša Pirc Musar poškodovana v prometni nesreči

Koper, 01. 08. 2026 11.07 pred 28 minutami 2 min branja 90

Avtor:
M.P.
Predsednica države Nataša Pirc Musar

V petek popoldan se je v predoru Kastelec na avtocesti zgodila prometna nesreča, v katero sta bili udeleženi službeni vozili policije, ki sta vozili v koloni spremstva varovane osebe. V trčenju sta bili poškodovani dve osebi, ena huje. Preiskava nesreče še poteka, neuradno pa smo izvedeli, da je šlo za spremstvo slovenskega delegata. V nesreči je bila udeležena predsednica države Nataša Pirc Musar, so potrdili v njenem uradu.

Policisti Policijske uprave Koper so bili v petek ob 16.57 obveščeni o prometni nesreči na avtocesti v smeri Ljubljane, v kateri sta bili udeleženi službeni vozili policije, ki sta vozili v koloni spremstva varovane osebe.

Po do sedaj zbranih podatkih sta bili v prometni nesreči poškodovani dve osebi, ena oseba je utrpela lažje, druga v vozilu pa hude telesne poškodbe. Oba poškodovana sta bila z reševalnim vozilom odpeljani v Splošno bolnico Izola.

V nesrečo udeležena predsednica države Nataša Pirc Musar, ki je utrpela lahke telesne poškodbe, so sporočili iz njenega urada. Po nesreči je bila prepeljana v Splošno bolnišnico Izola, kjer je ostala na opazovanju, danes pa bo odpuščena v domačo oskrbo.

"Nesreča se je zgodila na poti iz Republike Hrvaške, kjer je predsednica republike preživljala dopust, na uradni dogodek v Komendi, katerega častna pokroviteljica je," so še sporočili ter se zahvalili vsem intervencijskim službam ter "strokovnemu in prijaznemu osebju Splošne bolnišnice Izola".

Ob tej priložnosti se predsednica republike zahvaljuje vsem intervencijskim službam, ki so požrtvovalno pomagale, še posebej pa strokovnemu in prijaznemu osebju Splošne bolnišnice Izola.

Zaradi izvajanja nujnih interventnih aktivnosti in ogleda kraja prometne nesreče je bil predor Kastelec začasno zaprt za ves promet. Ponovno so ga odprli ob 20.19.

Preiskava nesreče še poteka. O njej so obvestili tudi pristojni oddelek Specializiranega državnega tožilstva Republike Slovenije.

nesreča policija avtocesta

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KOMENTARJI90

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
RichPiana
01. 08. 2026 12.20
Helikopter verjetno ni bil na voljo. Pa hitro se pozdravi natasa
Odgovori
+1
1 0
aple2014
01. 08. 2026 12.19
Škoda samo meterialna vse ostalo bi lahko bilo hujše
Odgovori
+1
1 0
zibertmi
01. 08. 2026 12.18
lepi komentarji ni kaj vemo čigavi.karma je blizu.bo pa vsesplošno rajanje,ko nekdo odide iz politike
Odgovori
-1
3 4
nebel
01. 08. 2026 12.17
So šli pod lućjo , ali pa prehitro celo brez? Ker so prepričani, da so nekaj več in zanje ne veljajo običajna pravila.
Odgovori
+5
8 3
ZIPPO
01. 08. 2026 12.17
To mjihovo divjanje in absolutna prednost,ko povzročijo prometno nesrečo ne odgovarja noben njihov voznik.Sramota!
Odgovori
+6
7 1
xxman.y
01. 08. 2026 12.17
who cares?
Odgovori
+3
3 0
Finfer
01. 08. 2026 12.16
z odškodnino ki jo bo dobila bo plačal stroške zdravljenja v bolnišnici izola ?ali pa bomo stroške zdravljenja plačali z našim denarjem !!
Odgovori
+8
10 2
fotr80
01. 08. 2026 12.20
in kdo placuje tvoje stroske zdravnika, zobarja itd...?
Odgovori
+0
1 1
inside1
01. 08. 2026 12.15
so že divjali z lučkami spet in razbili vozila. če so pa v tako dobri vozilih tolk poškodovani, potem so naredili totalke.....
Odgovori
+7
7 0
Luna61
01. 08. 2026 12.14
Eni pa res ne morete, da ne bi v vsaki temi v njo povlekli komentarja o Janši. A ne Rogla, BrezPitt, Jezna....in vam podobni. Očitno imate težave. Hitro po pomoč. Vsem udeležencem v prometni pa hitro in uspešno okrevanje.
Odgovori
+1
4 3
Sonex
01. 08. 2026 12.13
pa sem ze mislo da bomo dobli novega predsednika vrednega omembe
Odgovori
+2
6 4
EU Dig. Cenzura
01. 08. 2026 12.12
Pa kaj potem, karavana gre dalje. Ona me pa res sploh ne zanima. Gre se ji samo za denar in oblast za svojo korist!
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+9
14 5
ezzy5
01. 08. 2026 12.11
Nikoli ne bom razumel teh varovanih oseb. Način, kako ti vozniki vozijo je bolan. To ni varovanje ampak ogrožanje. Skloftal bi ga in sam vozil.
Odgovori
+15
15 0
Ladybird77
01. 08. 2026 12.10
Točno tam,.kjer je Vrtovec rekel, da ne bo več zastojev. Pa so se večji in več nesreč. Bo prevzel odgovornost?
Odgovori
-2
7 9
Mio56
01. 08. 2026 12.13
Skrajni cas da odstopi!! Pac nesposobn!
Odgovori
-2
4 6
Artechh
01. 08. 2026 12.09
Vrjamem da vo policija nasla krivca v drugem ker so imel kao modro rdece luci. Pozabljajo da jim teuci ne dajejo pravice voziti vulgarbo in da so se vedno oni pdgovorni za nesrece.
Odgovori
+9
9 0
SDS_je_poden
01. 08. 2026 12.18
Vozila spremstva imajo prednost na cesti, vseeno pa ne smejo s svojo vožnjo ogrožati drugih vozil. Recimo lahko prevozijo rdečo luč, hkrati pa ne smejo ogrožati udeležencev, ki imajo takrat zeleno luč.
Odgovori
+0
2 2
Smuuki
01. 08. 2026 12.09
Se zgodi vsakomur. Vsem poškodovanim žrlim čimprejšnje okrevanje. Če se to zgodi najboljšim od dobrih je morda na naših cestah kaj narobe
Odgovori
+0
3 3
Artechh
01. 08. 2026 12.07
Kdaj so volitve?
Odgovori
+7
8 1
Sil Ka 1
01. 08. 2026 12.05
Predsednica "vseh" naj bo čim dalje odsotna, vsaj škode ne bo.
Odgovori
-2
12 14
mario7
01. 08. 2026 12.09
Kakšno škodo dela?
Odgovori
-5
3 8
Sil Ka 1
01. 08. 2026 12.18
Neenakost do vseh je moralna izprijenost, glede na to kaj je obljubljala pred volitvami
Odgovori
+2
2 0
Minifa
01. 08. 2026 12.05
Nekaj se šušlja, da vozi kot Nika Kovač..pa ne okol govort..
Odgovori
+0
9 9
Lucas Grof
01. 08. 2026 12.04
Se ne čudim, glede na to kak se vozijo te varovane osebe … noro hitro, pravi divjaki,…
Odgovori
+10
10 0
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