V nočnem požaru v Škofji Loki evakuirali 34 stanovalcev

Škofjeloški policisti so bili danes ponoči okoli 2. ure obveščeni o požaru na enem izmed večstanovanjskih objektov na območju Škofje Loke. Zagorelo je v zgornjih prostorih oziroma strehi stavbe. Zaradi varnosti je bilo evakuiranih 34 oseb, ki so se nahajali v objektu.

Nekateri so se po pogašenem požaru vrnili nazaj v svoje domove, nekateri pa so odšli k sorodnikom. Policisti so kraj zavarovali in opravili ogled. Po prvih podatkih je do požara prišlo zaradi napake na električni napeljavi. Premoženjska škoda po nestrokovni oceni znaša več deset tisoč evrov.