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Črna kronika

V nočnem požaru v Škofji Loki evakuirali 34 stanovalcev

Škofja Loka , 28. 06. 2026 10.42 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
A.K.
Gasilci

Škofjeloški policisti in kriminalisti preiskujejo okoliščine požara, ki je izbruhnil v večstanovanjski stavbi. Po prvih zbranih podatkih je do nesreče prišlo zaradi napake na električni napeljavi, v dogodku pa na srečo ni bil nihče poškodovan.

Škofjeloški policisti so bili danes ponoči okoli 2. ure obveščeni o požaru na enem izmed večstanovanjskih objektov na območju Škofje Loke. Zagorelo je v zgornjih prostorih oziroma strehi stavbe. Zaradi varnosti je bilo evakuiranih 34 oseb, ki so se nahajali v objektu. 

Nekateri so se po pogašenem požaru vrnili nazaj v svoje domove, nekateri pa so odšli k sorodnikom. Policisti so kraj zavarovali in opravili ogled. Po prvih podatkih je do požara prišlo zaradi napake na električni napeljavi. Premoženjska škoda po nestrokovni oceni znaša več deset tisoč evrov. 

gasilci, splošna-7
gasilci, splošna-7
FOTO: Luka Kotnik

V intervenciji je sodelovalo 46 gasilcev iz treh gasilskih društev; PGD Škofja Loka, PGD Stara Loka in GARS Kranj. Na kraju je bila tudi reševalna ekipa ZD Škofja Loka. Po do sedaj zbranih podatkih nihče ni bil telesno poškodovan. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in ugotavljanjem vseh okoliščin požara ter bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno okrožno državno tožilstvo, so sporočili s PU Kranj. 

Škofja Loka požar evakuacija policija gasilci

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